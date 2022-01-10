Выиграл суд. Джокович сможет сыграть на Australian Open

Новак Джокович занимает первое место в рейтинге мировых теннисистов. Фото: Reuters

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович сможет поучаствовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Серб выиграл апелляцию по делу о депортации из Австралии, сообщает Sport.ua.

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Джокович должен быть выпущен из карантинного отеля в Мельбурне, он может свободно передвигаться по стране.

5 января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.

10 января состоялось заседание суда по делу сербского спортсмена, которое стало на сторону Джоковича.

Новак Джокович имеет неоднозначную позицию по вакцинации от коронавируса. Серб так и не сообщал, сделал прививку или нет. На Australian Open допустят только привитых спортсменов. Джокович - рекордсмен по победам на Australian Open. В его активе девять побед. Турнир стартует 17 января.