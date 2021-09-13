Вычислили скорость Роналду в первом матче за "Манчестер Юнайтед"

Роналду феерически вернулся в Англию. Фото: Reuters

Нападающий "Манчестер Юнайтед" 36-летний Криштиану Роналду разогнался до 32,5 км/ч. во время рывка, который предшествовал его второму голу в ворота "Ньюкасла" (4:1) в четвёртом туре английской Премьер-лиги.

В первом же матче после возвращения в Англию португалец оформил дубль.

На конец августа самым быстрым игроком в АПЛ нынешнего сезона являлся форвард "Саутгемптона" Адам Армстронг — 35,65 км/ч. На втором месте находился Адама Траоре из "Вулверхэмптона" — 35,6 км/ч.

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Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2003-го по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского "Спортинга", в котором начинал карьеру. За "Ювентус" нападающий играл с 2018 года. Португалец в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009-го по 2018 год Криштиану выступал за мадридский "Реал".