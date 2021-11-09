Выбыл зарплату помощникам.Стало известно, сколько "Дженоа" будет платить тренерскому штабу Шевченко

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Аутсайдер Серии А "Дженоа" будет платить €7 млн ​​тренерскому штабу украинского тренера Андрея Шевченко.

€1.8 млн будет зарабатывать сам тренер. Это примерно столько, сколько было в сборной Украины, рассказал журналист Николай Васильков в эфире YouTube-канала vZbirna.

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Остаток суммы будет идти на зарплату помощниками. Известно пока, что два бывших ассистента Шевченко в сборной Украины будут помогать ему в Италии – Мауро Тассотти и Луиджи Ночентинни.

В национальной команде на тренерский штаб Шевченко выделялась сумма в $3,2 млн, большую часть которой составляла зарплата главного тренера.

Андрей Шевченко начал карьеру тренера в 2016 году. Первоначально был ассистентом главного тренера сборной Украины. Затем пять лет возглавлял национальную команду. За это время вывел сборную на Евро-2020/21, где команда дошла до четвертьфинала. В следующем матче Серии А 21 ноября "Дженоа" в гостях сыграет против "Ромы". Начало игры в 21:45. Отчет о матче читайте на нашем сайте.