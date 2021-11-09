Выбыл зарплату помощникам.Стало известно, сколько "Дженоа" будет платить тренерскому штабу Шевченко

Аутсайдер Серии А "Дженоа" будет платить €7 млн тренерскому штабу украинского тренера Андрея Шевченко.
€1.8 млн будет зарабатывать сам тренер. Это примерно столько, сколько было в сборной Украины, рассказал журналист Николай Васильков в эфире YouTube-канала vZbirna.
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Остаток суммы будет идти на зарплату помощниками. Известно пока, что два бывших ассистента Шевченко в сборной Украины будут помогать ему в Италии – Мауро Тассотти и Луиджи Ночентинни.
В национальной команде на тренерский штаб Шевченко выделялась сумма в $3,2 млн, большую часть которой составляла зарплата главного тренера.
Андрей Шевченко начал карьеру тренера в 2016 году. Первоначально был ассистентом главного тренера сборной Украины. Затем пять лет возглавлял национальную команду. За это время вывел сборную на Евро-2020/21, где команда дошла до четвертьфинала.
В следующем матче Серии А 21 ноября "Дженоа" в гостях сыграет против "Ромы". Начало игры в 21:45. Отчет о матче читайте на нашем сайте.
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