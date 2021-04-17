"Вулверхэмптон" заинтересовался форвардом сборной Украины

Тренер "Ромы" Пауло Фонсека опроверг интерес клуба к Роману Яремчуку. Фото: kaagent.be

Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает HLN.

По информации источника, в услугах 25-летнего украинского футболиста заинтересован "Вулверхэмптон". С помощью Яремчука английский клуб надеется решить проблемы в атаке. Напомним, действующий контракт Яремчука с "Гентом" рассчитан до 2025 года.

Яремчук перешёл в "Гент" из киевского "Динамо" в 2017 году. В нынешнем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, когда Яремчук покинет "Гент"

"Вулверхэмптон" в 31 матче набрал 38 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. Лидером соревнований является "Манчестер Сити" (74). За этот клуб выступает украинец Александр Зинченко.