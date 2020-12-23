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среда, 23 декабря 2020 13:07

Вукоевич посчитал все деньги Суркиса

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Вукоевич посчитал все деньги Суркиса
Огнен Вукоевич и Домаой Вида после победы над Росией в 2018 году кричали: "Слава Украине!" Фото: SOPTA / CROPIX / SIPA / East News

Ассистент главного тренера "Динамо" хорват Огнен Вукоевич подвел итог 1-й части сезона. Киевское "Динамо" завершило ее на 1-м месте таблицы.

"Позади действительно удачная осень: мы первые в турнирной таблице, опережаем "Шахтер", впервые за 6 лет "Динамо" завершило 1-ю часть чемпионата на лидирующей позиции.

Кроме того, мы квалифицировались в группу Лиги чемпионов, затем завоевали путевку в евровесну, заняв 3-е место в этой группе. В то же время мы зарекомендовали ряд молодых игроков: Цыганков, Миколенко, Шапаренко, Супряга, Забарный. Заработали большие деньги – около 38 миллионов евро пошли в казну клуба. Владелец клуба Суркис доволен и хочет снова создать сильное в Европе "Динамо", – сказал Вукоевич.

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Киевское "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы в феврале встретится с бельгийским "Брюгге". 1-я встреча пройдет в Киеве.

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