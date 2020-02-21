"Второе место динамовцы не отдадут" - эксперт

Сегодня стартует вторая часть УПЛ. Сергей Чуйченко - бывший форвард "Ворсклы" и "Александрии" рассказал, чего от нее ждать.

"Шахтер" уже чемпион?

- Да. Дончане имеют преимущество, опережая "Динамо" на 14 очков. Выграть такое преимущество в современных украинских реалиях почти невозможно. Кроме того, в этом чемпионате "Шахтер" - самая сильная команда. Это доказали матчи в чемпионате, когда подопечные Каштру дважды обыграли динамовцев. Поэтому нет никаких сомнений, что "Шахтер" в этом сезоне снова будет чемпионом.

Автор: ФК "Динамо" У Назария Русина будет шанс закрепится в первой команде "Динамо"

Кто из молодых игроков "Шахтера" может получить шанс проявить себя в таких условиях?

- Центральный защитник Валерий Бондарь, центральный полузащитник Артем Бондаренко и вингер Владислав Вакула, форвард Данило Сикан.

Чего Вы ожидаете от "Динамо" весной?

- Пока рано делать выводы, потому что команда Алексея Михайличенко находится в стадии подготовки ко второй части сезона. Первые 2-3 матча уже ответят на многие вопросы. Пока команда в рабочем процессе.

Я уверен, что команда Алексея Михайличенко ничего никому просто так не отдаст. Станут другими. Класс игроков, возможности у "Динамо" выше, чем во всех возможных конкурентов за "серебро".

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Почему "Динамо" было пассивным на трансферном рынке?

- Сейчас возможности в украинских клубов не так велики, чтобы каждое трансферное окно тратить серьезные деньги на новых игроков. Летом клуб пригласил достаточно новичков. Теперь время им показать себя. Кроме того, сейчас больших задач перед "Динамо" не стоит. Поэтому можно обойтись внутренними силами. Есть возможность доверять собственным молодым игрокам.

Сможет ли форвард Назарий Русин стать основным?

- Сейчас у динамовцев проблемы в атаке. Не ясна ситуация с Артемом Бесединым. Уже покинул Украину Жерсон Родригес. Поэтому Русин имеет шанс проявить себя. Он умеет забивать. Важно, чтобы он сам поверил, что может быть успешным в Киеве.

"Днепр-1" еще в поисках игры. Поэтому поставлю на "Мариуполь"

Чего ждете от "Десны", "Зари" и "Александрии"?

- Каждая команда со своим стилем. Зимой они хорошо поработали на трансферном рынке и заложили фундамент физической подготовки. Думаю, что все три команды ставят перед собой цель - третье место и прямую путевку в группу Лиги Европы. Выделить здесь фаворита мне сложно, потому что каждая из команда сильная по-своему.

Пять команд, которые будут играть в топ-6 уже определены. Осталось разыграть одно место. На него претендуют "Мариуполь", "Днепр-1", "Колос" и "Олимпик". Кто здесь фаворит?

- Мне бы хотелось видеть "Днепр-1". Команда была активной на трансферном рынке. Но подопечные Дмитрия Михайленко не особо впечатлили в первой части и во время зимней подготовки. Они пока в поисках игры. Календарь днепрян крайне сложный. Поэтому поставлю на "Мариуполь", который имеет преимущество в очках и арендованных молодых игроков из "Шахтера".

Автор: ФК "Ворскла" Юрий Максимов остановил падение "Ворсклы"

Юрий Максимов смог вывести из кризиса "Ворсклу". Сможет ли он дальше развивать команду?

- Думаю, что да. На трансферном рынке полтавский клуб пригласил качественных игроков. Думаю, что результаты команды улучшатся. Сейчас Юрий Максимов будет работать с прицелом на новый чемпионат, закладывая фундамент игры.

Кто главный претендент на вылет?

- Многие говорят о "Карпаты". Не был бы здесь столь категоричен. Ситуация в команде стабилизировалась. Видим, что футболисты с именем усиливают команду Романа Санжара.

Я думаю, что в зоне риска также будет ФК "Львов".