Вторая золотая медаль не дается сборной Украины

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова боролись за золото с китаянками. Фото: Reuters

Предпоследний день Олимпиады начался очень удачно для Украины, а закончился крахом наших последних надежд на еще одно золото.

Утром Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали серебряную медаль в парных заплывах на каноэ-двойках. Они уступили только китаянкам.

Впоследствии горько разочаровал всю Украину боксер Александр Хижняк. Он чисто выиграл два раунда финального боя с бразильцем и захотел выиграть еще более эффектно. Александр полез в жесткую рубку с бразильцем и был нокаутирован.

Ну, и главное разочарование дня - украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Конечно, Ярославе только 19 лет, но она была нашей последней надеждой на золото. Однако выиграла лишь бронзу. Вдвойне обидно, что победила россиянка Ласицкене. Надеемся, через три года в Париже украинка возьмет реванш.

Очередную бронзу сборная Украины завоевала в артистическом плавании.

Среди других событий можно выделить победу США в баскетболе, победу Франции над Россией в волейболе и триумф Бразилии над Испанией в футболе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина имеет еще одну "бронзу" Олимпиады

В медальном зачете продолжает лидировать Китай - 38 золотых медалей. Вплотную к нему приблизились США - 36 высших наград. Украина опустилась на 43 место. В неофициальном зачете нет равных США - 108 медалей. В Китая - 87.