Вторая золотая медаль не дается сборной Украины

Предпоследний день Олимпиады начался очень удачно для Украины, а закончился крахом наших последних надежд на еще одно золото.
Утром Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали серебряную медаль в парных заплывах на каноэ-двойках. Они уступили только китаянкам.
Впоследствии горько разочаровал всю Украину боксер Александр Хижняк. Он чисто выиграл два раунда финального боя с бразильцем и захотел выиграть еще более эффектно. Александр полез в жесткую рубку с бразильцем и был нокаутирован.
Ну, и главное разочарование дня - украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Конечно, Ярославе только 19 лет, но она была нашей последней надеждой на золото. Однако выиграла лишь бронзу. Вдвойне обидно, что победила россиянка Ласицкене. Надеемся, через три года в Париже украинка возьмет реванш.
Очередную бронзу сборная Украины завоевала в артистическом плавании.
Среди других событий можно выделить победу США в баскетболе, победу Франции над Россией в волейболе и триумф Бразилии над Испанией в футболе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина имеет еще одну "бронзу" Олимпиады
В медальном зачете продолжает лидировать Китай - 38 золотых медалей. Вплотную к нему приблизились США - 36 высших наград. Украина опустилась на 43 место.
В неофициальном зачете нет равных США - 108 медалей. В Китая - 87.
Комментарии