Всю жизнь Дель Пьеро играл в одной команде

Вчера выдающемуся итальянскому форварду Алессандро Дель Пьеро исполнилось 45 лет. Вспоминаем самые выдающиеся этапы его карьеры.

Имя Дель Пьеро ассоциируется с одним клубом, "Ювентусом", но всё же первые профессиональные шаги он делал в "Падове". В её академии он занимался с 13 лет, в ней и дебютировал 28 лет тому назад – в 1991-м. 22 ноября 1992 года в матче против "Тернаны" он забил свой первый гол, а уже по окончании своего второго сезона получил два заманчивых предложения – от "Милана" и "Ювентуса". "Падова" получила за своего воспитанника $ 2 млн, а Алессандро сделал выбор в пользу Турина.

Об этом пишет "Чемпионат".

В "Ювентусе" сразу понимали, что покупают не рядового талантливого юниора, а восходящую звезду. Впрочем, поначалу Дель Пьеро пришлось провести пару дежурных матчей за Примаверу. Но уже в сентябре 1993-го он дебютировал в чёрно-белой футболке в матче против "Фоджи", а в следующей встрече с "Реджиной" забил первый из будущих сотен своих голов за "Ювентус". При этом Алессандро выходил исключительно на замены. Место в составе было забронировано за Роберто Баджо – по большому счёту, это были игроки одной позиции и схожих козырей. Под занавес сезона Дель Пьеро получил шанс в "старте" и воспользовался им сполна, сделав хет-трик в ворота "Пармы".

Сменивший Трапаттони Липпи поменял тактику туринцев, и Алессандро стал появляться на поле постоянно, причём с первых минут. Во втором сезоне в "Юве" он выходил на поле уже в 29 матчах и забил 8 голов, внеся весомый вклад в завоевание чемпионского титула. Это скудетто стало первым для Дель Пьеро – впереди ещё шесть, причём последнее он завоюет спустя 17 (!) лет после первого.



Летом руководство туринского клуба приняло решение расстаться с Баджо и делать ставку на Дель Пьеро. От Божественного Хвостика Алекс унаследовал знаковый 10-й номер, который теперь всегда в "Ювентусе" будет ассоциироваться только с ним и мериться по его заслугам.

Дважды ведомый дель Пьеро "Ювентус" выходил в финал главного клубного турнира, Лиги чемпионов. В 1996 году по пенальти был обыгран "Аякс", правда, тогда Алессандро голевой вклад в победу не внёс – не забил в основное и дополнительное время, не участвовал и в серии одиннадцатиметровых. Через год он огорчил "Боруссию", но это не спасло "Юве" от поражения. За выигрышем Лиги чемпионов последовали победы в Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке. Так к 23 годам Дель Пьеро выиграл с бьянконери все главные клубные трофеи в мировом футболе.

Сезон-1997/98 стал прорывом в плане личных успехов Дель Пьеро. Он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, наколотив в Европе 10 голов в 10 матчах. В серии А отличился 21 раз – больше, чем за прошлые несколько сезонов. Увы, следующий сезон омрачила полученная в ноябре, накануне дня рождения, травма. Восстанавливался Алессандро долго, почти 9 месяцев, и сезон фактически оказался потерянным. Выйти на только-только достигнутый уровень результативности удалось лишь через пару лет. В этот период Дель Пьеро много критиковали в прессе, полагая, что травма остановила его футбольное развитие. Но в "Ювентус" вернулся, пожалуй, главный тренер в карьере Алекса, Липпи, и всё вернулось на круги своя. Тяжело переживая смерть отца, Дель Пьеро тем не менее в сезоне-2001/02 забил в разных турнирах 21 гол и помог бьянконери вернуть себе скудетто после 4 лет неудач. А заодно "узаконил" статус лидера команды, получив давно заслуженную капитанскую повязку, с которой провёл следующие 10 лет.

Золотое итальянское поколение 1990-х не блистало в сборной. Вот и у Дель Пьеро в финальных стадиях крупных турниров игра шла не всегда. К тому же в национальной команде ему приходилось конкурировать с другой суперзвездой и "десяткой" — Тотти. Долгое время серебро Евро-2000 оставалось единственным достижением в сборной. Но для золотого поколения и Алекса в частности всё перекрыл 2006 год. В разгар скандала "кальчополи", который стоил "Ювентусу" двух отобранных титулов и ссылки в серию B, сборная Италии с футболистами бьянконери в составе блистала на полях Германии. Дель Пьеро Липпи использовал в качестве джокера, и весьма успешно. Он вышел на замену в полуфинале с хозяевами поля, забил и помог выйти в финал.

Где тоже появился в конце основного времени, управлял атаками в дополнительное и забил один из пенальти в решающей серии, подняв над головой главный трофей в карьере любого футболиста.

Ссылка в серию B сделала любовь Дель Пьеро и торсиды "Ювентуса" по-настоящему вечной. Алекс среди немногих звёзд, таких как Буффон и Недвед, остался верен клубу в трудный час и потянул его назад в элиту, став лучшим бомбардиром серии B. А в первом же сезоне после возвращения Дель Пьеро выиграл и звание лучшего снайпера серии А. Это было совсем уж неожиданно, ведь эта вершина не покорялась ему и до ссылки. В 34 года началась вторая молодость Алессандро.

В родном "Ювентусе" Дель Пьеро доиграл до 37 лет, до последнего внося весомый вклад в результаты клуба, даже преимущественно выходя на замену. И претендовал на место в сборной. Он единственный бомбардир, забивавший больше 10 голов за сезон на протяжении 16 лет. В 2012 году Алессандро под громогласную овацию на новом стадионе туринцев принял трофей за победу в серии А – первом после скандала "кальчополи". А заодно попрощался с боготворящей его торсидой.

Руководство клуба, которому Дель Пьеро посвятил всю карьеру, не стало продлевать его контракт. "Ювентус" Алессандро покинул лучшим бомбардиром в истории клуба и рекордсменом по числу проведённых матчей. Он легенда клуба. Великий.

Покинув Турин, Алессандро отправился вписывать своё имя в историю молодого австралийского клуба "Сидней", где сразу забил за сезон больше, чем кто-либо. Он стал лучшим бомбардиром клуба и был признан лучшим игроком местной лиги. После двух лет в Австралии Дель Пьеро отправился открывать ещё одну неизвестную в мировом масштабе футбольную лигу – индийскую.

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Дель Пьеро никогда не отличался скандальным нравом, занимался благотворительностью и являл собой пример профессионального отношения к делу. Потрясающие удары с любых дистанций, лидерские качества и видение поля сделали его одним из лучших игроков своего поколения не только в Италии, но и в мире.