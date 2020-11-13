Вспышка коронавируса в сборной Украины - Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук и Коваленко сдали положительные тесты

Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

Футболисты национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков сдали положительные тесты на коронавирус.

Кроме вышеупомянутых игроков заразился Covid-19 также администратор национальной команды Вадим Комардин, который также работает и в "Динамо", сообщает телеграмм канал "Тайны футбола".

Выездной поединок пятого тура Лиги наций против команды Германии находится под угрозой срыва.

В 19:00 должна была состояться пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, но она так и не началась.

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Сборная Украины сыграет против Германии 14 ноября. Начало игры - в 21.45.