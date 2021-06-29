"Всем стыдно за игру на Евро" - Зинченко

Александр Зинченко уже 5 года играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

Одному из лидеров сборной Украины 24-летнему Александру Зинченко стыдно за выступления на Евро-2020/21.

По словам игрока "Ман Сити", болельщики ждали другой игры от национальной команды.

"Было ли ощущение, что команда подвела болельщиков? Безусловно. Внутри было полное опустошение. Команда пыталась отдать все силы. Возможно, многим наблюдателям так не казалось, но ребята и правда выжали из себя максимум.

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Конечно, это была далеко не самая удачная наша игра. Но хорошо, что в итоге все сложилось так, что у нас теперь есть шанс реабилитироваться.

Во всем нужно искать позитив. И впервые в истории выйти в плей-офф такого крупного турнира - большой позитив для всей страны. Но с другой стороны, за свою игру - особенно последнюю - нам всем стыдно.

Рад, что у нас действительно появился шанс реабилитироваться перед болельщиками и всей страной. Потому что я уверен: наша команда может достичь большего и показать себя гораздо лучше", - сказал Зинченко в комментарии сайту УЕФА.

Сборная Украины заняла в своей группе третье место с тремя очками. Команда Андрея Шевченко стала одной из четырех лучших команд и сыграет в 1/8 против Швеции. Матч Состоится 29 июня. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.