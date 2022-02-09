"Все же так этого хотели" - Семеренко о прекращении выступлений в Пекине-2022

Валентина Семеренко. Фото: Федерация биатлона Украины

Биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала решение приостановить участие в Олимпиаде-2022.

Соответствующее обращение спортсменки появилось на официальной странице Федерации биатлона Украины в Facebook.

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"Напишу коротко. Все знают, что спорт - это здоровье. Здоровый образ жизни, правильное и сбалансированное питание, нормальный сон. Все это способствует укреплению организма. Но этого недостаточно, чтобы по-настоящему достичь гармонии в спорте.

Биатлон - не просто моя жизнь, моя душа. Ведь это чрезвычайный прилив энергии, наполняющий каждую клетку организма, заставляет по-другому смотреть на привычные вещи, радоваться каждому новому дню. Тот, кто не занимается спортом, никогда не поймет радость и приятную тяжесть в мышцах, которая возникает после тренировки. А желание ежедневных тренировок может сравниться разве что с жаждой.

Я делала и делаю все возможное и невозможное, чтобы получать удовольствие от любимой работы. Но мой организм дал сбой, что вынудило меня покинуть Олимпийские игры. Я долго думала и даю шанс молодым проявить себя на старте. Все же так этого хотели.

Всех благодарю за поддержку, будьте здоровы!" - отметила Семеренко.

В смешанной эстафете, где сборная Украины стала 13-й, Валентина была стартеркой команды и заработала три круга штрафа. Также она вышла на индивидуальную гонку, но сошла с трассы на третьем круге.