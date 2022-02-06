Все внимание к биатлонной женской гонке. Расписание третьего соревновательного дня в Пекине-2022

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В понедельник, 7 февраля, ночью по Киеву начнется третий соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

Все внимание украинских болельщиков завтра будет приковано к биатлонной женской индивидуальной гонке.

Не смогут выступить Дарья Блашко и Елена Билосюк, у которых коронавирус.

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Расписание соревнований на понедельник, 7 февраля:

3:05 и 14:05 – Керлинг. Смешанные пары. Круговой турнир и полуфиналы. 6 матчей.

3:15, 4:30 и 5:35 – Фигурное катание. Командные соревнования: парное катание, танцы на льду, женщины. Медали.

3:30 и 8:30 – Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Заезды 1 и 2. Женщины. Медали.

3:30, 4:15 и 5:00 – Фристайл. Биг-эйр. Квалификационные заезды. Женщины.

3:40 – Скелетон. Официальные тренировки 1 и 2. Женщины.

6:00, 6:27 и 6:54 – Сноубординг. Слоупстайл. Финальные заезды. Мужчины. Медали.

6:00 – Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины. Иван Ковбаснюк. Медали.

6:10, 10:40 и 15:10 – Хоккей. Женщины. 4 матча.

6:25 – Скелетон. Официальные тренировки 1 и 2. Мужчины. Владислав Гераскевич.

7:30, 8:15 и 9:00 – Фристайл. Биг-эйр. Квалификационные заезды. Мужчины.

8:30 – Лыжное двоеборье. Гундерсен. 10 км и обычный трамплин. Тренировка 2. Мужчины. Дмитрий Мазурчук.

10:00 и 11:20 – Санный спорт. Двойки. Тренировочные заезды 3 и 4. Игорь Стахив, Андрей Лысецкий.

10:30 - Конькобежный спорт. 1500 м. Женщины. Медали.

11:00 – Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины. Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко. Медали.

12:30, 13:45 и 14:51 – Прыжки с трамплина. Смешанные команды. Раунды и финал. Медали.

13:30, 14:13 и 14:46 – Шорт-трек. 500 м. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Женщины. Медали.

13:44, 14:20 и 14:58 – Шорт-трек. 1000 м. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Мужчины. Медали.

13:50 и 15:30 – Санный спорт. Заезды 1 и 2. Женщины. Елена Стецкив, Юлианна Туницкая.

В расписании указано время начала событий по Киеву.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры. В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.