"Все, кто принимал участие в обороне Донецкого аэропорта, - герои Украины" – Стаховский

Сергей Стаховский является лидером мужской сборной Украины по теннису. Фото: из открытых источников

Украинский теннисист Сергей Стаховский почтил память погибших защитников донецкого аэропорта.

"242 дня ... 5 лет назад закончилась оборона донецкого аэропорта. Есть много мнений по поводу целесообразности обороны ДАПа ... Лично для меня - все, кто участвовал в обороне и непосредственно был внутри аэропорта, - герои Украины.

Они отстаивали этот клочок разрушенной, сгоревшей, но их и нашей с вами земли. И если каждый из нас будет отстаивать нашу мать, как это делали они, то Украина обязательно победит.

Вечная память всем погибшим. Честь и уважение раненым и всем тем, кто до сих пор рискует своей жизнью ради спокойной жизни украинцев", - написал Стаховский на своей странице в соцсетях.

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Сергей Стаховский - первая ракетка Украины. Обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех титулов ATP в парном разряде.