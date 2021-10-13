"Время взрослеть, Александр Васильевич!" - обзор украинской прессы после ничьей с Боснией

Ярмоленко не хватило на две игры.Фото: Reuters

Сборная Украины сыграла вничью - 1:1 домашний матч отбора чемпионата мира со сборной Боснии и Герцеговины. Украинская пресса акцентирует внимание на тренерских ошибках Петракова и на том, что он не вызвал в главную команду страны Руслана Малиновского.

"Трибуна" начинает с цитирования классиков:

"Здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!", - эти строки из кэрроловской "Алисы в Зазеркалье" вспомнились после очередной ничьей сборной Украины. Команда старается бежать, пока есть силы, вроде бы добивается перевеса по игре - и все раз за разом заканчивается ничьей. Не имеет значения, кто тренер команды, по какой схеме играет сборная и кто в соперниках.

Не имеет значения даже то, сколько времени остается до конца игры после того, как Украина повела в счете. Команда может вести в счете на 2-й минуте или 93-й по ходу одного и того же матча - и все равно сыграет вничью. Сборная не выигрывала по ходу игры только в выездном матче с французами, во всех остальных матчах рано или поздно оказывалась впереди - и застывала, словно муха в янтаре. И весь этот бег и правда оказывался бессмысленным - та же ничья, что стоит на поле на первой минуте, оказывалась и на последней.

В этой ситуации проще всего написать о системной проблеме украинского футбола и украинских тренеров, которые не умеют удерживать счет. Однако, перефразируя другого классика XIX века, все несчастливые матчи Украины в этом отборе были несчастливы по-своему. Игры с Францией здесь вынесем за скобки - записывать их в пассив, конечно, не стоит. Но вот в остальных где-то не хватало настроя (как в домашней игре с Казахстаном), где-то концентрации в концовке (домашний матч с финнами и выездной с казахами), теперь вот с Боснией не хватило сил и точных тренерских решений.

Сборная не выигрывала по ходу игры только в выездном матче с французами, во всех остальных матчах рано или поздно оказывалась впереди – и застывала, словно муха в янтаре

И если матч с Финляндией можно и должно называть тренерской победой Петракова, который не побоялся втопить педаль газа в пол, пока Украина не повела в счете во второй раз, то игра с Боснией - самая что ни на есть тренерская ничья. Ничья со знаком "минус", где каждое решение тренера, связанное с изменениями стартового состава, сложно понять и еще сложнее принять. Ничья, которая де-факто поставила сборную перед необходимостью побеждать на выезде боснийцев. То, что одна победа над балканской командой обязательна для выхода в стыки, было понятно и до игры во Львове. Потому формально ничего не поменялось - просто до этого вечера у нас было два матча для этой самой победы, а теперь только один.

В этой ситуации досаднее всего, что характер игры во втором тайме можно было предсказать уже к перерыву. И потому было критически важно вовремя реагировать на происходящее, с чем тренерский штаб сборной не справился"!

Сайт "Футбум" цитирует одного из лучших футболистов киевского "Динамо" - Леонида Буряка.

"В последнем матче отбора нам нужно выигрывать и, думаю, надо все-таки рискнуть - выйти с первых минут с двумя нападающими. Состав у нас качественный, за исключением одного - необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского. Руслан - игрок неординарный, выступает в Серии А, лучшим там признается. Разбрасываться такими футболистами мы не можем. Нужно включить дипломатию, а не предъявлять ультиматум. Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Пятов - это костяк национальной команды, на них все держится".

"Террикон" приводит слова бывшего игрока сборной Евгения Левченко:

"Эта ничья равноценна проигрышу. У меня много вопросов по поводу тактики, замен, игнора нескольких футболистов. Надеюсь, мы вырулим ситуацию".

"Футбол-24" цитирует возмущенного Максима Калиниченко:

"Это не полигон для обкатки молодежи. Нельзя разом убрать всех лидеров и выпетлять молодежью. Даже той, в которую сильно веришь. Пора взрослеть, Александр Васильевич".

Легендарный журналист "Франс Футбол" Овдий Пиналов утверждает, что нынешний Петраков напоминает ему Эдуарда Малофеева в его лучшие годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина висит на волоске после ничьей с Боснией

Следующие игры в нашей группе состоятся 12 ноября. Франция будет принимать Финляндию, а Босния - Финляндию. Украина может опуститься на третье место после этих матчей.