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пятница, 28 августа 2020 11:40

Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле

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Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле
Сергей Перхун был первым номером московского ЦСКА. Фото Рейтер

28 августа 2001 умер Сергей Перхун - 24-летний вратарь московского ЦСКА и сборной Украины. За 10 дней до этого во время выездного матча с "Анжи" вратарь вышел за пределы штрафной, пытаясь отбить головой высокую подачу. Навстречу ему выскочил форвард махачкалинцев Будун Будунов. Игроки со все силы ударились головами. Оба упали на землю. Будунов получил сотрясение мозга и пропустил остаток сезона. Сергей Перхун потерял сознание по дороге в больницу. Пробыл 10 дней в коме и умер.

Перхун был рекордсменом "Днепра". Он дебютировал за клуб, когда ему исполнилось 16 лет и 1 месяц. На матч с "Кривбассом" его рискнул поставить тренер Николай Павлов. "Днепр" победил - 2:1. Павлов позвонил отцу Сергея и спросил можно ли отдать сыну премиальные за игру.

- Можно, потому что он ответственный парень, - услышал в ответ.

7 следующих сезонов Сергей сыграл за свой клуб лишь 23 матча. И это несмотря на то, что в составе юношеской сборной Украины стал бронзовым призером первенства Европы.

Павлов позвонил отцу Сергея и спросил можно ли отдать сыну премиальные за игру

В 2000 году Перхун поехал в Тирасполь, где сразу стал основным игроком. По слухам, молодого вратаря даже приглашал в "Динамо" Валерий Лобановский. Однако он выбрал ЦСКА. В конкуренции с Новосадовым и Мандрыкиным быстро стал основным голкипером. В 13 матчах за клуб пропустил только 6 голов. 15 августа 2001 дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче со сборной Латвии.

- После игры Сергей спросил меня, вызову я его на следующие матчи, - вспоминал тогдашний тренер Леонид Буряк. - Конечно, вызову, - пообещал я.

Отец игрока вспоминал, что перед матчем с "Анжи" сын послал смс жене.

- Умру, но не пропущу.

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В честь Сергея Перхуна в Днепре поставили памятник. Ежегодно проводят турниры его памяти. В Москве живут его жена Юлия и две дочери. Родители Сергея Перхуна расстались. Будун Будунов приехал на могилу Перхуна только в 2007 году. Впоследствии возглавил федерацию футбола Дагестана.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
28
августа

Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле

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