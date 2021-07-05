Вратарь сборной Латвии попал петардой в сердце

Кивлиниекс был основным голкипером Латвии. Фото: федерация хоккея Латвии

Неожиданно умер вратарь сборной Латвии 24-летний Матис Кивлениекс. Он выступал за команду "Коламбус" в НХЛ. Причиной его смерти мог стать взрыв петарды во время празднования Дня независимости США.

Информацию о смерти Матисса Кивлениекса подтвердили в Латвийской федерации хоккея.

По сообщению СМИ, вероятной причиной смерти Матисса Кивлениекса стало неосторожное обращение с пиротехникой. Во время празднования Дня независимости США, 4 июля, петарда попала ему в сердце.

Впоследствии команда "Коламбус Блю Джекетс" (Columbus Blue Jackets), за которую выступал игрок, тоже подтвердила эту информацию. По их данным, причиной смерти хоккеиста стала травма головы, которую он получил при падении.

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2017 году Кивлениекс стал игроком команды "Кливленд Монстерс", которая является фарм-клубом "Коламбуса". В НХЛ дебютировал в сезоне 2019/2020, проведя всего шесть матчей. Последний чемпионат мира по хоккею состоялся в Латвии. Чемпионом стала команда Канады.