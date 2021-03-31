Вратарь "Нью-Джерси" фантастическим сейвом спас свою команду

Маккензи Блэквуд помог своей команде победить. Фото: Gettyimages.com

В матче НХЛ "Бостон" дома уступил уступил "Нью-Джерси" -0:1.

Судьбу поединка решила единственная шайба заброшена в средние 1-го периода заброшена Кейтом Палмерли.

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Матч запомнился фантастическим сейвом вратаря гостей Маккензи Блэквуд. Канадский вратарь на последних секундах игры спас свою команду. Блэквуд остановил на линии шайбу собственным щитком и не позволил сопернику перевести игру в овертайм.

После этого матча "Нью-Джерси" с 30 очками занимает 7-е место, в Восточном дивизионе, "Бостон" с 39 очками - на 4-й строчке.