Серхио Ромео. Фото:

Вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Серхио Ромеро попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает manchestereveningnews.co.uk. Аргентинец установил новый мировой рекорд, забив больше всех голов с середины поля за 60 секунд.

Адам Браун, судья Книги рекордов Гиннесса, объяснил, что в зачет шли удары нанесенные со своей половины поля. Отметим, что удары исполнялись в пустые ворота.

Предыдущий рекорд составлял всего пять голов и был легко побит Ромеро и двумя его товарищами по команде — Андером Эррерой и Филом Джонсом. За минуту вратарь сумел забить 20 голов, на один больше, чем Джонс. Эррера отправил в цель лишь 14 мячей.

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32-летний аргентинец Ромео в текущем сезоне провел только 6 матчей за "Манчестер Юнайтед".