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суббота, 09 октября 2021 08:58

Вратарь Финляндии назвал счет матча с Украиной

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Вратарь Финляндии назвал счет матча с Украиной
Лукаш Градецки родился в Словакии. Фото: Фото: Reuters

Голкипер сборной Финляндии и леверкузенского "Байера" Лукаш Градецки поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Украины, который состоится сегодня, 9 октября:

"Это больше, чем важная победа для сборной Украины. Все в наших руках, 0:0 не будет катастрофическим результатом. Но понятно, что мы хотим победить. Надеюсь, мы быстро поведем в счете, тогда будет немного легче.

Мы смотрели последний матч Украины с Францией. Нам есть над чем поработать. Плотная игра в обороне была нашей сильной стороной. Как вратарь, надеюсь, мы продолжим так играть".

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Матч Финляндия Украина начнется в 19:00. Обе команды имеют по 5 очков, но Украина сыграла на одну игру больше.

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Дата
09
октября

Сборная Украины упустила победу над Финляндией

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