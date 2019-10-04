Вратарь "Динамо" Бойко рискует пропустить длительный период из-за травмы

Денис Бойко рискует остаться без футбола на месяц. Фото: "Динамо Киев от Шурика".

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко получил травму на предматчевой тренировке перед игрой с "Лугано" в Лиге Европы.

Об этом сообщает "24 канал".

Вратарь был в стартовом составе "Динамо" на матч против "Лугано". Но с первых минут вышел Бущан. Как впоследствии объяснил ситуацию главный тренер команды Алексей Михайличенко, Бойко во время предматчевой разминки подвернул голеностопа. Поэтому команде пришлось в срочном делать замену вратаря в стартовом составе.

У футболиста сильное растяжение связок голеностопного сустава, а также подозрение на разрыв одной из связок. Уже в Киеве пройдет углубленное обследование. Если худшие опасения подтвердятся, вратарь "Динамо" может пропустить около месяца.

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В текущем сезоне Денис Бойко сыграл в 6 матчах за "Динамо". Следующую игру подопечные Алексея Михайличенко проведут 6 октября против "Колоса".