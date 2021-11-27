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воскресенье, 28 ноября 2021 07:11

Вратарь бросил мяч рукой на 60 метров

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Вратарь бросил мяч рукой на 60 метров
Иранец может обросить мяч до чужих воротФото: АР

Иранский голкипер Алиреза Бейранванд отправил рукой футбольный мяч на расстояние 61 метр и 26 сантиметров и едва не стал автором результативной передачи.

Эта история произошла пять лет тому назад, но только сейчас получила документальное подтверждение. 11 октября 2016 года вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд рукой забросил мяч на половину поля сборной Кореи, да так далеко, что едва не стал автором результативной передачи.

Представители книги рекордов Гиннесса провели специальные замеры и установили, что Алиреза стал автором нового мирового рекорда, так как после его броска футбольный снаряд преодолел дистанцию в 61 метр и 26 сантиметров. На днях вратарю вручили соответствующий документ, и теперь он является сертифицированным обладателем рекорда.

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Ранее мы писали о том, что в Лиге Конференций испанец Хорди Гомес решился пробить из центрального круга и неожиданно застукал вратаря "Карабаха" Магомедалиева.

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