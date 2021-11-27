Вратарь бросил мяч рукой на 60 метров

Иранец может обросить мяч до чужих воротФото: АР

Иранский голкипер Алиреза Бейранванд отправил рукой футбольный мяч на расстояние 61 метр и 26 сантиметров и едва не стал автором результативной передачи.

Эта история произошла пять лет тому назад, но только сейчас получила документальное подтверждение. 11 октября 2016 года вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд рукой забросил мяч на половину поля сборной Кореи, да так далеко, что едва не стал автором результативной передачи.

Представители книги рекордов Гиннесса провели специальные замеры и установили, что Алиреза стал автором нового мирового рекорда, так как после его броска футбольный снаряд преодолел дистанцию в 61 метр и 26 сантиметров. На днях вратарю вручили соответствующий документ, и теперь он является сертифицированным обладателем рекорда.

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