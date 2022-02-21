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понедельник, 21 февраля 2022 11:44

Впервые за шесть лет. Украинский дзюдоист Лесюк победил на престижном турнире

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Впервые за шесть лет. Украинский дзюдоист Лесюк победил на престижном турнире
Украинский дзюдоист Артём Лесюк. Фото: ijf.org

Украинские дзюдоисты завоевали две награды на втором в нынешнем сезоне турнире серии Grand Slam в израильском Тель-Авиве.

"Золото" завоевал 25-летний Артем Лесюк (до 60 кг), а "бронзу" - Богдан Ядов (до 66 кг)., информирует официальный сайт Федерации дзюдо Украины.

Золотая награда Лесюка стала первой для украинского мужского дзюдо с мая 2016 года, когда чемпионский титул Grand Slam в Баку завоевал Яков Хаммо.

"Чувствовал себя хорошо, не волновался, хотя таких больших соревнований уже давно не было. Все схватки, кроме полуфинальной, я выиграл досрочно. Поэтому могу сказать, что мы хорошо подготовились к этим соревнованиям.

Когда стоял на пьедестале и слушал гимн в свою честь - это сильные эмоции", - сказал Лесюк.

Для Лесюка это дебютная награда на турнирах Grand Slam.

Для Ядова это уже третья бронзовая награда на последних трех турнирах. Три недели назад украинец завоевал медаль на Grand Prix в Португалии, а в конце ноября был бронзовым призером Grand Slam в Абу-Даби.

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