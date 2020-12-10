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четверг, 10 декабря 2020 12:25

Впервые трансляция матча украинской команды прошла в 4К (PR)

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9 декабря на платформах Volia и MEGOGO состоялась первая в Украине трансляция футбольного матча Лиги чемпионов УЕФА между миланским "Интером" и донецким "Шахтером" в разрешении 4К.

 

Благодаря коллаборации компании Volia и медиасервиса MEGOGO поклонники украинского футбола смогли увидеть трансляцию события Лиги чемпионов высокого качества в разрешении 4К. Это был первый случай в истории украинского футбола, когда игра отечественной команды транслировалась в 4К-формате.

"Уже сейчас количество устройств, поддерживающих 4К занимает существенную долю рынка Smart-TV по всему миру таких устройств около 557 млн и в будущем это количество будет только расти. Сотрудничество с MEGOGO по внедрению трансляций в разрешении 4К - это логический шаг в развитии всего цифрового телевещания в стране. Мы рады, что именно наши пользователи первыми в Украине смогли ощутить на себе все преимущества формата 4К при просмотре футбольных трансляций, да еще и с участием украинской команды", - прокомментировала это событие Сандра Крауиня, маркетинг директор компании Volia.

"Просмотр спортивных событий в 4К-качестве — уже длительное время является нормальной практикой для большинства развитых стран. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы это стало привычным и для украинского зрителя, тем более при просмотре игр наших команд. Среди всех пользователей MEGOGO — около 26% имеют устройства с поддержкой 4К. Значительное их количество присоединилось к просмотру трансляции матча "Интер" — "Шахтер". Продолжаем держать курс на качество, ведь скоро событий в 4К-качестве на MEGOGO будет еще больше", — отмечает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

Впервые прототип устройства с разрешением 4К был продемонстрирован в 2004 году, а уже в 2012 году на основе технологии 4К был утвержден стандарт Ultra HD. Минимальное разрешение Ultra HD - 3840 × 2160 пикселей с соотношением сторон 16: 9. 4K Ultra HD обеспечивает невероятную четкость изображения на экране и более яркую, чем в Full HD палитру цветов.

Volia является ведущим общенациональным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет современные телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD- и интерактивное телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, а также услуги одного из крупнейших в Украине дата-центров.

MEGOGO — это крупнейший в Восточной Европе медиасервис для просмотра видео, ТВ и прослушивания аудио. Ежемесячная аудитория — 55 млн уникальных пользователей. Каталог ресурса — более 150 тыс. часов контента.

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10
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