Воспитанник "Динамо" забил три мяча в чемпионате Греции

Владислав Наумец уже второй сезон выступает в Греции. Фото: ФК "Динамо"

Бывший Полузащитник Молодежной командировку "Динамо" Владислав Наумец видзначився хет-триком за "Янину во второй греческой Суперлиге.

Сначала Владислав реализовал стандарт, затем ударом с линии штрафной службы второй мяч в ворота соперников, а в конце игры красивым обводящим ударом поставил точку в матче.Общий счет матча против "Керкиры" 4: 0, сообщает "Динамомания"

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После 9-ти туров команда 20-летнего Наумцев уходит на Первом месте в турнирной таблице.