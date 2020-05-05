"Воскрес" объявленный погибшим экс-футболист "Шальке"

Хианник Камба подстроил собственную гибель, чтобы жена могла получить страховку. Фото: VfB Huls

В Германии живым нашелся Хианник Камба, которого 4 года считали мертвым.

Камба сам подстроил свою смерть, чтобы получить деньги по страховке, сообщает bild.de

Шокирующая новость пришла из Конго 9 января 2016. Сообщалось, что футболист погиб в автомобильной катастрофе в своей родной стране.

Но теперь немецкие журналисты узнали: 33-летний Камба жив. И даже вернулся в родной немецкого региона Рур. Оказывается, он инсценировал свою смерть, чтобы получить страховую компенсацию.

Теперь прокуратура Эссена расследует дело камбий и его жены, которых обвиняют в предоставлении фальшивых документов о смерти.

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Хианник Камба играл в молодежной Бундеслиге он играл за "Шальке". В период с 2008 по 2015 годы выступал за клубы из низших дивизионов Германии.