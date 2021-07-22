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четверг, 22 июля 2021 21:15

"Ворскла" упустила победу в Лиге конференций

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&quot;Ворскла&quot; упустила победу в Лиге конференций
Юрий Максимов возглавляет "Ворсклу" с 2019 года. Фото: ФК "Ворскла"

Полтавская "Ворскла" начала свои выступления с ничьи в Лиге конференций.

В матче второго раунда квалификации команда Юрия Максимова сыграла вничью с финским "КуПСом" -2:2.

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Хозяева вышли вперед, но благодаря мячам Ибрагима Кане и Оливье Тиля полтавчане повели в счете. "Ворскла" упустила победу уже в добавленное к матчу время, когда пропустила после стандарта.

29 июля команды проведут матч в Полтаве. Победитель пары сыграет против "Астаны" или "Ариса".

Киевское "Динамо" будет представлять Украину в Лиге чемпионов. К нему может присоединиться "Шахтер", если пройдет квалификацию. "Заря" будет играть в Лиге Европы.

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