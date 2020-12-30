"Ворскла" подписала экс-игрока российского клуба

Люксембургский полузащитник 24-летний Оливье Тилль продолжит карьеру в "Ворскле".
С футболистом подписан контракт на 2 года.
Последним клубом игрока была "Уфа", за которую он забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 56 матчах. С 17 октября находился в статусе свободного агента.
Также играл за люксембургские "Прогрес" Нидеркорн - 19 голов и 17 ассистов в 85 матчах. А также "Роданж 91" - 15 мячей и 9 результативных пасов в 57 встречах. Кроме того, забил 2 гола в 27 матчах за сборную Люксембурга.
Transfermarkt оценивает новичка полтавчан в €1 млн.
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Основная позиция – центральный полузащитник, также способен сыграть опорного и атакующего хавбека.
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