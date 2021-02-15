Воронин, Милевский и звездные россияне - стало известно, с кем пил Селезнев в Турции

Евгений Селезнев и Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Стали известны подробности скандала с отчислением Евгения Селезнева с "Колоса" за нарушение спортивного режима.

Накануне контрольного матча на сборах Селезнев в баре проводил время в компании с украинцами Андреем Ворониным и Артемом Милевским и россиянами - Андреем Аршавиным, Александром Самедов и Владиславом Радимовым, сообщает "Великий футбол".

На следующий день, перед контрольным матчем, Селезнев поссорился с наставником "Колоса" Русланом Костышиным и был отправлен домой. Нападающий уже отчислили из состава команды.

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Евгений Селезнев провел 58 матчей за сборную Украины. Принимал участие в Евро-2012. Выступал за "Шахтер", "Днепр", "Арсенал", "Малагу", "Бурсаспор", "Акхисар", "Карабюкспор", "Кубань". В "Колосе" провел 1-ю часть сезона.