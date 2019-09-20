"Вольфсбург" легко обыграл "Александрию"

 
Ексклюзивы
1/5
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2133
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Просмотров: 1368
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Просмотров: 774
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 288
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1179
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 2772
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 972
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4509
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 351
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
6
10
5
4
8
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
В Турнире Независимости в Варшаве играли представители 11 народов мира
В Турнире Независимости в Варшаве играли представители 11 народов мира
Видео
Все видео
"Вольфсбург" легко обыграл "Александрию"
"Вольфсбург" легко обыграл "Александрию"
"Динамо" с боями минимально победило "Мальме"
"Динамо" с боями минимально победило "Мальме"
Разгром "Реала" и ничья "Ювентуса": результаты среды первого тура Лиги чемпионов
Разгром "Реала" и ничья "Ювентуса": результаты среды первого тура Лиги чемпионов
"Шахтер" бит "Манчестер Сити" – 0:3
"Шахтер" бит "Манчестер Сити" – 0:3
"Шахтар" - "Манчестер Сіті": прогноз букмекерів
"Шахтар" - "Манчестер Сіті": прогноз букмекерів
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4509
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5094
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1701
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31221
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 сентября 2019
Просмотров: 153
Перший ранок осені
Вранці бачиш, що коло порога й далі, у дворі й на городі, побільшало сухого жовтого вербового листя. Воно береться наче нізвідки, бо крони ...
пятница, 20 сентября 2019 07:40

"Вольфсбург" легко обыграл "Александрию"

  Комментировать
&quot;Вольфсбург&quot; легко обыграл &quot;Александрию&quot;

"Александрия" уступила "Вольфсбургу" в дебютном матче группового раунда Лиги Европы со счетом 1:3. Единственный гол украинского клуба в Германии провел Евгений Банада, сделавший счет 1:2.

Первый мяч "Вольфсбурга" получился очень курьезным. Юрий Панькив пропустил несложный дальний удар в исполнении Максимилиана Арнольда.

Результативный поединок провел экс-форвард киевского "Динамо" Адмир Мехмеди. Швейцарец записал на свой счет гол и голевую передачу.

Лига Европы, 1 тур

"Вольфсбург" — "Александрия" 3:1

Голы: Арнольд (20), Мехмеди (24), Брекало (67) — Банада (66)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" смогло дожать "Мальме"

В следующем туре Лиги Европы 3 октября команда Владимира Шарана дома будет принимать "Гент". В первом туре бельгийцы победили " Сент - Этьен" 3:2.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Вольфсбург" легко обыграл "Александрию"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

Софи Лорен - 85: замужем за "отцом", беременности в постели и тюрьма за неуплату налогов

Самое читаемое
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 61245
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 34347
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 32670
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
3
 Просмотров: 24768
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому Просмотров: 23508
Спорт
Михайличенко прокомментировал победу над "Мальме"
Михайличенко прокомментировал победу над "Мальме" Просмотров: 585
"Динамо" смогло дожать "Мальме"
"Динамо" смогло дожать "Мальме"
 Просмотров: 855
"Динамо" не смогло забить "Мальме" дома
"Динамо" не смогло забить "Мальме" дома
 Просмотров: 1719
Воспитанник "Динамо" получил ужасную травму в европейском чемпионате
Воспитанник "Динамо" получил ужасную травму в европейском чемпионате Просмотров: 927
"Динамо" с боями минимально победило "Мальме"
"Динамо" с боями минимально победило "Мальме"
 Просмотров: 1512
Больше всего комментируют
11
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
8
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
5
Порошенко снова не пришел на допрос
2
Бывший российский наемник стал оппозиционером Кремля
Голосов: 1339
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua