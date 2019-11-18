Во время матча с Украиной сербские фанаты выкрикивали лозунги в поддержку России

Фанаты сборной Сербии выкрикивали лозунги в поддержку России в матче против Украины. Фото: из открытых источников

Болельщики сборной Сербии не чурались поддержки России во время поединка против Украины в рамках отбора на Евро-2020.

"На 50-й минуте поединка Сербия - Украина ультрас хозяев скандировали лозунг" Россия, Россия! ", Сообщает "Динамомания".

Напомним, украинских болельщиков на поединке не было, ведь УАФ отказалась от своей квоты билетов. Так же сербских фанатов не было на матче во Львове, который прошел 7 июня и завершился победой Украины со счетом 5: 0.

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Игра в Белграде завершилась вничью 2: 2. Сборная Украины финишировала первой в группе квалификации к Евро-2020, а сербы стали только 3.