Во время боя Мухаммед Али спрашивал соперника: "Как меня зовут?"

6 февраля 1967 года в Хьюстоне, США, Мухаммед Али встретился с соотечественником Эрни Терреллом. Это было не просто боксерское противостояние, а битва, завязанная на личной неприязни и ненависти. Али победил по решению судей с большим преимуществом. Он 15 раундов уничтожал соперника физически и ментально.

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Для Мухаммеда Али это была восьмая защита титула WBC. Эрни Террелл третий раз отстаивал титул WBA, которым ранее владел Али. Но в сентября 1964 года Всемирная боксерская ассоциация лишила его своего титула, якобы из-за намерения провести матч-реванш с Сонни Листоном. Хотя считалось, что решение было связано с присоединением Али к "Нации ислама". Поэтому Террелл выиграл вакантный титул в бою с Эдди Маченом.

Перед поединком Али поклялся наказать Террелла за то, что тот упорно отказывался называть его Мухаммедом Али и продолжал называть Кассиусом Клеем (в марта 1964 года Кассиус Клей объявил об изменении имени на Мухаммед Али - gazeta.ua). Также Терреллу не нравилось, что его соперник избегает службы в армии.

Перед поединком Али поклялся наказать Террелла за то, что тот упорно отказывался называть его Мухаммедом Али

Али доминировал на протяжении всего боя. Лицо и грудь Террелла заливала кровь, а левый глаз соперник "закрыл" ему еще в пятом раунде. В восьмом раунде Али откровенно насмехался над соперником. Он неоднократно повторял: "Как меня зовут? Кто я? Как меня зовут? ". Мучения Террелла продолжались 15 раундов. Али победил на карточках судей - 148:137 дважды и 148:133.

Один из журналистов назвал победу Мухаммеда Али "прекрасной демонстрацией навыков бокса и варварским проявлением жестокости".

Террелл после завершения боксерской карьеры стал известным певцом, музыкальным продюсером знаменитой группы "The Supremes", вокалисткой которой была его родная сестра Джейн Террелл. Умер в декабре 2014 года в возрасте 75 лет. Али стал одним из самых известных боксером в истории. Умер в июне 2016 года на возрасте 74 лет.