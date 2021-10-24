Внук Мухаммеда Али одержал вторую победу в боксе

Внук Али мало похож на своего деда. Фото: Twitter

Средневес Нико Али Уолш (2-0, 2 KO) провел свой второй профессиональный поединок. На этот раз внук легендарного Мухаммеда Али досрочно победил Джеймса Уэстли (1-1, 0 KO).

Возрастной Уэстли неплохо начал бой, стараясь завязать Нико в рубку, но Уолш выглядел убедительнее. Во втором раунде Али под конец трехминутки отправил Джеймса в нокдаун, а уже в следующем Нико вновь завалил соотечественника на канвас. Из угла Уэстли показалось белое полотенце и рефери остановил бой.

В дебютном поединке Уолш победил техническим нокаутом в первом раунде.

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Дед Уолша Мухамед Али был знаменитым чемпионом мира среди профессионалов в супертяжелом весе. Он завершил карьеру в 1981 году. Умер в 2016 году от болезни Паркинсона.