Вместо Семина "Динамо" мог возглавить немецкий фанат Лобановского

Рангник восхищался Лобановским в 80-ые годы. Фото: Reuters

Российский комментатор Алексей Андронов сообщил, что экс-тренер "РБ Лейпциг", "Хоффенхайма" и "Штутгарта" Ральф Рангник в прошлом мог возглавить "Динамо".

"В каком-то смысле Рангник – ученик Валерия Лобановского. Когда "Динамо" еще в 80-е годы ездило на сборы немецкий Руйт, Рангник сидел на каждой тренировке и все конспектировал.

В 2008 году он мог стать тренером "Динамо". Он приезжал, смотрел базу, разговаривал с людьми, но в итоге сказал, что ему нужно 5-6 лет и порядка 300 миллионов", – сказал Андронов.

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В 2008 году "Динамо" возглавил россиянин Юрий Семин, который привел клуб к чемпионству в 2009 году, вышел в полуфинал Кубка УЕФА, а в Лиге чемпионов дважды обыграл московский "Спартак" 4:1 и 4:1.