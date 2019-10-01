Вместо Кононова – украинец. В "Спартаке" сменился тренер

Сергей Кузнецов играл под руководством Кононова и забивал "Галатасараю"

Московский "Спартак" объявил об изменении на тренерском мостике перед матчем 12-го тура РФПЛ.

Об этом сообщает УНН.

Руководство клуба приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против "Оренбурга" (1:2) подал заявление об увольнении с должности главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды.

К следующему матчу против "Краснодара" "красно-белых" будет готовить исполняющий обязанности главного тренера украинец Сергей Кузнецов.

Отметим, что в целом "Спартак" под руководством Кононова сыграл 36 матчей, в которых одержал 16 выигрышей при 6 ничьих и 14 поражениях. До этого уроженец Беларуси возглавлял 3 сезона "Карпат", а также "Севастополь" и российские "Ахмат" и "Арсенал" из Тулы.

Кузнецов был ассистентом Кононова в "Спартаке" и "Ахмат". Кузнецов в качестве футболиста играл 12 матчей за "Ворсклу", 57 - "Карпаты", 48 - за "Севастополь" и несколько - за "Говерлу".

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После 4 поражений подряд в РФПЛ "Спартак" занимает 9-е место в таблице.