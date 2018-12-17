Вместо гимна Беларуси включили песню из "Ну, погоди!"

Песня из советского мультфильма играла вместо гимна Белоруси Фото: ТСН

Случай произошел на хоккейном матче турнира между сборными Норвегии и Беларуси.

Организаторы перепутали гимн белорусов с известной песней из мультфильма "Ну, погоди", рассказывает ТСН.

Весь период звучания гимна звучала песня группы "Песняры" - "Касиў Ясь канюшину".

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Белорусские болельщики были возмущены тем, что им пришлось услышать. Норвежские же фанаты восприняли песню, как настоящий гимн.

Сама встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6: 1. Сборная Беларуси заняла на этом турнире третье место.

Организаторы отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2016-го между сборными Белоруссии и Македонии в Борисове смогли включить гимн Македонии лишь с 6 попытки, сообщает "Прессбол". Встреча, прошедшая в понедельник на "Борисов-Арене", завершилась со счетом 0:0.