Власти Японии опровергли информацию об отмене Олимпиады

Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Власти Японии опровергли, что Олимпийские игры-2021 могут быть отменены.

Олимпиада в Токио могла быть под угрозой отмены из-за продолжения пандемии коронавируса, утверждало британское издание The Times.

"Мы намерены полностью опровергнуть эту информацию.

Конечно, мы должны учитывать ситуацию за рубежом, и в определенный момент будет принято решение, проводить Олимпиаду или нет. Но до тех пор правительство будет делать все необходимое для подготовки к играм", - заявил заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему японцы против Олимпиады в Токио

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.