Владислав Калитвинцев вспомнил лучший гол и сравнил его с мячом отца

Юрий Калитвинцев пришел в "Динамо" в 1995 году

Игрок черниговской "Десны" Владислав Калитвинцев выставил в социальных сетях мячи, которые в свое время забивали он и его отец Юрий – хавбек и капитан "Динамо".

В 10 туре чемпионата Украины 1997/98 "Динамо" разгромило "Прикарпатье" — 4:0. А Юрий Калитвинцев забил один из самых красивых голов в своей карьере. До ворот было больше 45-ти метров.

А спустя 16 лет в финале Кубка Содружеств-2013 идентичный гол забил Владислав Калитвинцев.

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Вчера Юрию Калитвинцеву исполнилось 52 года.