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пятница, 19 июля 2019 14:11

Владимир Кличко популяризирует новый вид спорта

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Владимир Кличко популяризирует новый вид спорта
Владимир Кличко убежден, что заниматься сапбордингом можно на всех водоемах Украины

Владимир Кличко занялся популяризацией нового вида спорта

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко представил новый, стремительно набирающий популярность вид спорта – сапбординг.

"САП это трендовый инновационный вид спорта. Ему нет и 10 лет. Им можно заниматься на всех водоемах в Украине. Для этого даже не нужна 5-метровая волна как на Гавайях. Самое главное в сапбординге - держать баланс, иначе можно оказаться в воде!", - отметил Владимир.

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Владимир Кличко завершил карьеру боксера в 2017 году после чего сконцентрировался на общественной деятельности.

https://klitschko-brothers.com
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