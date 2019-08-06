Владимир Кличко показал впечатляющий бицепс

Бывший чемпион мира Владимир Кличко, несмотря на завершение карьеры, продолжает поддерживать потрясающую физическую форму.

На своей странице в Instagram Кличко обратился к болельщикам с призывом вести здоровый образ жизни.

"Я знаю, что это сложно для нас на разных уровнях жизни, но ежедневные тренировки будут" платить аренду "за нашей хорошее настроение и творческий подход. Попробуйте",- написал экс-чемпион мира.

Автор: .instagram Владимир Кличко находится в прекрасной физической форме

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3 августа 2017 Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры. В заявлении спортсмена на его официальной веб-странице сообщается, что спортсмен отказывается от матча-реванша с Джошуа