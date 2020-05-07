Владелец известного российского клуба заразился коронавирусом

Леонид Федун с 2003 года руководит "Спартаком". Фото: Василий Шапошников (Коммерсант)

Владелец российского футбольного клуба "Спартак" 64-летний Леонид Федун заболел на коронавирус.

Его госпитализировали в московскую больницу, сообщает "24 канал".

Состояние владельца "Спартака" стабильное, болезнь протекает не в тяжелой форме. Госпитализация прошла не в экстренном порядке, а во избежание осложнений. Федуна отправили в больницу после того, как он сдал тест на коронавирус и получил положительный результат.

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Леонид Федун родился в Киеве. Он - вице-президент российской нефтяной компании "Лукойл". Владелец и президент футбольного клуба "Спартак" Москва.