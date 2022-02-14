"Вижу сынок, что не москаль" - американский легионер не захотел покидать "Киев-Баскет"

Разыгрывающий "Киев-Баскет" американец Майкл Кефф остался в Украине.

Кеффи стал единственным американцем, который не покинул киевский клуб из-за возможной угрозы вторжения России.

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"Кеффи сейчас единственный американский легионер, который не уехал из Украины и остается в составе "Киев-Баскета"

Мы не можем это не отметить – такой гетман пример всем остальным", – написала пресс-служба "Киев-Баскета".

Автор: "Киев - Баскет"

В нынешнем сезоне "Киев-Баскет" занимает третье место в турнирной таблице. Кеффи выступает на Украине второй сезон. Сначала играл за БК "Запорожье", а летом переехал в Киев. По сообщению СМИ американец может играть за сборную Украины.