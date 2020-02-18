Вирер сделала золотой дубль на чемпионате мира по биатлону. Меркушина – одиннадцатая

 
Ексклюзивы
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 738
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 864
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
5 Просмотров: 5319
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2439
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 936
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1404
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2268
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2466
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5373
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4428
Фото
Все фото
14
7
15
9
11
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Видео
Все видео
Украина будет без медалей на чемпионате мира по биатлону
Украина будет без медалей на чемпионате мира по биатлону
Бывшая первая ракетка мира вернулась в теннис после восьмилетней паузы
Бывшая первая ракетка мира вернулась в теннис после восьмилетней паузы
Бывший вратарь "Динамо" пропустил гол от вратаря соперника на последней минуте матча
Бывший вратарь "Динамо" пропустил гол от вратаря соперника на последней минуте матча
"Лацио" победил "Интер" и вышел на второе место в Серии А
"Лацио" победил "Интер" и вышел на второе место в Серии А
Смортсмен-любитель побил мировой рекорд в беге
Смортсмен-любитель побил мировой рекорд в беге
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 738
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 936
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 981
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2547
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1224
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 9
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
вторник, 18 февраля 2020 16:52

Вирер сделала золотой дубль на чемпионате мира по биатлону. Меркушина – одиннадцатая

  Комментировать
Вирер сделала золотой дубль на чемпионате мира по биатлону. Меркушина – одиннадцатая
Доротея Вирер первой выиграла два золота

Золотой дубль сделала на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве, хозяйка соревнований Доротея Вирер. С двумя промахами итальянка сумела опередить немку Ванессу Гинц, которая имела один промах на 2,2 секунды. Третьей была норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд.

Лучшей из украинок была Анастасия Меркушина. Перед последней стрельбой Настя претендовала на бронзовую медаль, но в четвертой стрельбе промахнулась последним патроном. В итоге - лишь одиннадцатое место.

Перед последней стрельбой Настя претендовала на бронзовую медаль

Остальные украинки стреляли крайне плохо. Только на первой лежке не было промахов у Юлии Джимы. Но она "наверстала" свое на остальных огневых рубежах - 5 промахов.

Не лучше обстояли дела у сестер Семеренко. Они медленно бежали плохо стреляли. При таких условиях трудно было претендовать на медали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Биатлонисту угрожали из-за футболки с Путиным

Завтра на чемпионате мира состоится мужская индивидуальная гонка. На старт из-за травмы не выйдет лидер украинской команды Дмитрий Пидручный.

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вирер сделала золотой дубль на чемпионате мира по биатлону. Меркушина – одиннадцатая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Серийный убийца задушил 49 женщин

Застрелили украинского садовника, который владел уникальной коллекцией яблонь

Разведчица начала сливать секретные документы

У крестьян начали отбирать землю

Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства

Вышла повесть о рабе-беглеце

Президент побыл на посту 45 минут

Нобелевский лауреат придумал новый термин

Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу

Самое читаемое
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 33543
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
 1 Просмотров: 28584
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 27352
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 20466
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус Просмотров: 16939
Спорт
Ястремская покидает турнир в Дубае
Ястремская покидает турнир в Дубае Просмотров: 153
"Бешикташ" отказался от услуг Луческу
"Бешикташ" отказался от услуг Луческу Просмотров: 144
Блохин хотел купить для "Динамо" звезд "Барселоны" и "Наполи"
Блохин хотел купить для "Динамо" звезд "Барселоны" и "Наполи" Просмотров: 486
Свитолина проиграла в первом круге турнира в Дубае
Свитолина проиграла в первом круге турнира в Дубае Просмотров: 126
Официально презентовали мяч финала Лиги чемпионов 2020
Официально презентовали мяч финала Лиги чемпионов 2020 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
5
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
4
Зеленский не будет капитулировать - Портников
3
"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине
2
Пресс-секретарь Зеленского начала строчить посты на русском и опозорилась
Голосов: 517
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua