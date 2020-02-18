Вирер сделала золотой дубль на чемпионате мира по биатлону. Меркушина – одиннадцатая

Доротея Вирер первой выиграла два золота

Золотой дубль сделала на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве, хозяйка соревнований Доротея Вирер. С двумя промахами итальянка сумела опередить немку Ванессу Гинц, которая имела один промах на 2,2 секунды. Третьей была норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд.

Лучшей из украинок была Анастасия Меркушина. Перед последней стрельбой Настя претендовала на бронзовую медаль, но в четвертой стрельбе промахнулась последним патроном. В итоге - лишь одиннадцатое место.

Перед последней стрельбой Настя претендовала на бронзовую медаль

Остальные украинки стреляли крайне плохо. Только на первой лежке не было промахов у Юлии Джимы. Но она "наверстала" свое на остальных огневых рубежах - 5 промахов.

Не лучше обстояли дела у сестер Семеренко. Они медленно бежали плохо стреляли. При таких условиях трудно было претендовать на медали.

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Завтра на чемпионате мира состоится мужская индивидуальная гонка. На старт из-за травмы не выйдет лидер украинской команды Дмитрий Пидручный.