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пятница, 26 февраля 2021 12:22

"Везет сильнейшему": обзор соцсетей после матчей украинских команд в Лиге Европы

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&quot;Везет сильнейшему&quot;: обзор соцсетей после матчей украинских команд в Лиге Европы
Гол Виталия Буялського вывел "Динамо" в 1/8 Лиги Европы. Фото: REUTERS

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" смогли пройти в 1/8 Лиги Европы.

"Горняки" в 2-х матчах победили "Маккаби", а "Динамо" решило судьбу противостояния на последних минутах игры в "Брюгге".

Gazeta.ua собрала обзор соцсетей после матчей украинских команд в еврокубках.

Ведущий телеканала "Киев" Руслан Свирин хвалит полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского.

"Везет сильнейшему - хорошо, что нам сегодня выпала честь проверить содержание поговорки на себе. Ну и кто, как не Буяльский? Справедливо, что именно ему футбольнаясудьба" открыла" ворота вновь. В первом матче в Киеве "затерроризировал" бельгийцев, теперь и на поле фламандцев отличился.

Журналист сайт Ua-Fotball Леон Вургафта считает, что арбитр должен был засчитывать гол в ворота "Шахтера" в начале 2-го тайма и хвалит декабря Николая Шапаренко

"Удалил ее игрока и не заметил удаления игрока "Реала","сегодня придумал фол экс-игрока "Аталанты" Ивана Пешича в атаке, из-за чего отменил гол" Маккаби?

Игра "Динамо" в этом сезоне совершенно не впечатляет. Вместе с тем, оно переиграло все команды, похожи или ниже классом. АЗ, "Гент", "Ференцварош", "Брюгге"

Другие 2 момента из 6 создал Николай Шапаренко. Благодаря его динамизму, технике, нацеленности на ворота "Динамо" переломило ход игры. Не следил за событиями перед матчем, поэтому не знаю, почему он начал в запасе. Но ясно, что он крайне важный игрок для "Динамо". Кто комментировал матч? Кто то "гений", что сказал во время его выхода вместо Шепелева: "Эта замена ничего не меняет"?

Игра "Динамо" в этом сезоне совершенно не впечатляет. Вместе с тем, оно переиграло все команды, похожи или ниже классом. АЗ, "Гент", "Ференцварош", "Брюгге". Эффект Мирчи Луческу? Опыта тренера и характера, который он умеет привить и привил игрокам?"

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Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло хочет, чтобы следующим соперником "Динамо" была "Славия" Прага.

"Матч на жилах. 70 минут, Бельгийцы своим активным прессингом, заставили киевлян играть развернутыми спиной к воротам" Брюгге ". Ничего не получалось, соперник полностью нас перекусил в центре.

К сожалению, в чемпионате Украины динамовцы не имеют возможности играть в такой интенсивности, и с такой противодействием. Слава Богу, физической готовности хватило. Луческу сделал замены, и игра качнулась в сторону ворот "Брюгге". Свой момент мы все-таки нашли. В плане зрелищности, футбол с обеих сторон отсутствовал ... одна борьба.

Бельгийцы своим активным прессингом, заставили киевлян играть развернутыми спиной к воротам "Брюгге"

Жду жеребьевки ... хочу "Славию" Прага. Пражане на выезде порвали "Лестер".

Футбольный комментатор Вадим Скичко вспомнил, когда последний раз украинские команды вместе удачно выступали в еврокубках.

"В последний раз "Динамо" и "Шахтер" вместе выходили в 1/8 Лиги Европы в сезоне 2008/09, когда этот турнир еще назывался Кубком УЕФА.

В итоге они встретились в полуфинале".

Жеребьевка 1/8 турнира состоится 26 февраля. Начало в 14:00. Будет проведен "слепой жребий", где не будет сеяных команд и смогут играть клубы друг против друга с одной страны.

Участники: от Англии - "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", от Испании - "Вильярреал" и "Гранада", от Италии - "Милан" и "Рома", от Украины - "Динамо" и "Шахтер" , от Норвегии - "Мельде", Шотландии - "Рейнджерс", от Хорватии - "Динамо", Загреб, от Греции - "Олимпиакос", от Швейцарии - "Янг Бойз", от Чехии - "Славия".

Автор: Сергей Тищенко
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