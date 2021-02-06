"Вест Хэм" с Ярмоленко не смог обыграть "Фулхэм"

Ярмоленко ничем не помог "Вест Хэму". Фото Рейтер

В Лондоне на стадионе "Крэйвен Коттедж" завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги "Фулхэм" — "Вест Хэм Юнайтед". Лондонское дерби завершилось вничью — 0:0.

На 97-й минуте судья удалил полузащитника "Вест Хэма" Томаша Соучека. Чех во время розыгрыша штрафного ударил локтем по лицу нападающего хозяев Александра Митровича.

Украинец Андрей Ярмоленко сыграл 34 минуты во втором тайме.

"Молотобойцы", сыграв 23 матча, набрали 39 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Дачники" (15) — на 18-м месте. У подопечных Скотта Паркера один матч в запасе. "Фулхэм" на 8 очков отстаёт от "Бёрнли", расположившегося на спасительном 17-м месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ливерпулю" не хватает раздражителя"

В следующем туре "дачники" 14 февраля в гостях сыграют с "Эвертоном". "Молотобойцы" в понедельник, 15 февраля, дома примут "Шеффилд Юнайтед".