"Вест Хэм" с Ярмоленко не смог обыграть "Фулхэм"

 
Ексклюзивы
1/5
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1071
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 369
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 207
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
Просмотров: 135
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Просмотров: 423
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Просмотров: 180
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 783
Плохо знают, но есть желание учить
Плохо знают, но есть желание учить
Просмотров: 531
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 2898
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 4176
Фото
Все фото
7
8
4
9
5
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Видео
Все видео
Все детство Лука Модрич убегал от войны
Все детство Лука Модрич убегал от войны
Экс-тренер "Шахтера" не смог сдержать Роналду
Экс-тренер "Шахтера" не смог сдержать Роналду
"Реал" одержал волевую победу над аутсайдером
"Реал" одержал волевую победу над аутсайдером
"Динамо" минимально обыграло македонский клуб
"Динамо" минимально обыграло македонский клуб
"Аталанта" с Малиновским не смогла обыграть аутсайдера
"Аталанта" с Малиновским не смогла обыграть аутсайдера
Интервью
1/5
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
Просмотров: 153
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Просмотров: 225
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 423
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1026
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Просмотров: 558
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 февраля 2021
Просмотров: 711
Хто залишився, крім нас
Анекдот. Сидять в окопі під Верденом Юнґер і Ремарк. Перший каже: дорогий Еріху Паулю, а чи доводилося вам читати "Смерть у Венеції" такого собі ...
суббота, 06 февраля 2021 22:01

"Вест Хэм" с Ярмоленко не смог обыграть "Фулхэм"

  Комментировать
&quot;Вест Хэм&quot; с Ярмоленко не смог обыграть &quot;Фулхэм&quot;
Ярмоленко ничем не помог "Вест Хэму". Фото Рейтер

В Лондоне на стадионе "Крэйвен Коттедж" завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги "Фулхэм" — "Вест Хэм Юнайтед". Лондонское дерби завершилось вничью — 0:0.

На 97-й минуте судья удалил полузащитника "Вест Хэма" Томаша Соучека. Чех во время розыгрыша штрафного ударил локтем по лицу нападающего хозяев Александра Митровича.

Украинец Андрей Ярмоленко сыграл 34 минуты во втором тайме.

"Молотобойцы", сыграв 23 матча, набрали 39 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Дачники" (15) — на 18-м месте. У подопечных Скотта Паркера один матч в запасе. "Фулхэм" на 8 очков отстаёт от "Бёрнли", расположившегося на спасительном 17-м месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ливерпулю" не хватает раздражителя"

В следующем туре "дачники" 14 февраля в гостях сыграют с "Эвертоном". "Молотобойцы" в понедельник, 15 февраля, дома примут "Шеффилд Юнайтед".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Вест Хэм" с Ярмоленко не смог обыграть "Фулхэм"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Патрульный во время погони застрелил подростка

Самое читаемое
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
6
 Просмотров: 110247
&quot;Пацанка&quot; устроила пикантную фотосессию в ванной
"Пацанка" устроила пикантную фотосессию в ванной
7
 Просмотров: 26316
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
10
 Просмотров: 21322
Голые фото секс-символа ММА слили в сеть
Голые фото секс-символа ММА слили в сеть
9
 Просмотров: 13914
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
24
 Просмотров: 9108
Спорт
Все детство Лука Модрич убегал от войны
Все детство Лука Модрич убегал от войны
 Просмотров: 36
Экс-тренер "Шахтера" не смог сдержать Роналду
Экс-тренер "Шахтера" не смог сдержать Роналду
 Просмотров: 378
"Реал" одержал волевую победу над аутсайдером
"Реал" одержал волевую победу над аутсайдером
 Просмотров: 144
"Динамо" минимально обыграло македонский клуб
"Динамо" минимально обыграло македонский клуб
 Просмотров: 342
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
8
Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев - секретарь СНБО
3
Пол площади залито краской: как выглядит памятник Бандере после акта вандализма
2
После закрытия пророссийских телеканалов началось освобождение Украины - Аваков
1
Холостячка Мишина заговорила о непростых отношениях
1
Люди отомстили водителю-наглецу
Голосов: 50
Голосование Чего достигнут "Динамо" и "Шахтёр" в Лиге Европы 2020/21?
  • 1) 1/16 фіналу
  • 2) 1/8 фіналу
  • 3) 1/4 фіналу
  • 4) 1/2 фіналу
  • 5) финал
  • 6) выигрыш турнира
Просмотреть