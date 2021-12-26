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воскресенье, 26 декабря 2021 11:33

"Вест Хэм" планирует купить второго украинца

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&quot;Вест Хэм&quot; планирует купить второго украинца
Слухи о переезде Матвиенко в Англию циркулируют каждый год. Фото: "Шахтер"

Лондонский "Вест Хэм", цвет которого ныне защищает Андрей Ярмоленко, может в ближайшее время подписать еще одного украинца – центрбека "Шахтера" Николая Матвиенко.

"Молотобойцы" давно наблюдают за 25-летним футболистом, а сейчас из-за тяжелой травмы Анджело Огбонны серьезно нуждаются в левогоном центральном защитнике. Сообщает sportnews.com.ua

Матвиенко видится "Вест Хэму" чуть ли не идеальной опцией на рынке. Также на радарах "молотобойцев" присутствует 29-летний центрбек "Бернли" Джеймс Тарковски, но Матвиенко является для лондонцев приоритетным вариантом из-за младшего возраста и рабочей левой ноги.

Покупка Матвиенко является одной из ключевых задач, поставленных на ближайшие два трансферных окна перед 58-летним Робом Ньюманом, директором по профессиональному футболу и скаутингу в "Вест Хэме".

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Контракт Николая Матвиенко с "Шахтером" рассчитан до лета 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет €11 миллионов. В активе защитника – 47 матчей за сборную Украины.

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Дата
26
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