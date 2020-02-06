"Вест Хэм" планирует избавиться от Ярмоленко летом

Травмы помешали Андрею Ярмоленко проявить себя в АПЛ. Фото: рейтер

Английский "Вест Хэм" планирует продать полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в летний трансферный период.

При этом "молотобойцы" осознают в том, что вряд ли смогут компенсировать 18 миллионов фунтов, за которые Ярмоленко покупался в дортмундской "Боруссии", сообщает "Football Insider"

Источник подчеркивает, что проявить себя в Англии Ярмоленко помешала очередь серьезных травм. Таким образом, украинец демонстрировал лишь проблески своей фирменной игры.

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Андрей Ярмоленко перебрался в "Вест Хэма" летом 2018 года. За это время провел 23 матчей в АПЛ, в которых забил 5 мячей.