"Вест Хэм" не планирует продавать Ярмоленко зимой - СМИ

Андрей Ярмоленко останется в АПЛ на вторую часть сезона. Фото: Reuters

Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко останется на вторую часть сезона в "Вест Хэме".

"Молотобойцы" не планируют продавать Ярмоленко в январе. В настоящее время Андрей находится в лазарете около трех недель и будет проходить восстановление в течение еще трех недель. В связи с этим украинский полузащитник вряд ли сможет пройти медицинское обследование в новом клубе, даже если бы его продали или отдали в аренду, сообщает "Спортарена"

Зимнее трансферное окно в Англии закрывается через неделю, 31 января 2020 года. К этому времени игрок не успеет восстановиться после травмы.

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В текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел 15 поединков за "Вест Хэм" в АПЛ, забив три гола и сделав одну результативную передачу.