"Вероятность ухода Месси из "Барселоны" высока, как никогда" - эксперт

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: рейтер

Аргентинском футболисту Лионелю Месси 24 июня исполнится 33 года. Он играет за "Барселону" с 2003-го. Сейчас - капитан команды, с которой 4 раза выигрывал Кубок Лиги чемпионов, ее самый ценный игрок, который получает 40 млн евро в год.

Все ключевые решения руководства "Барселоны" - приглашение новых игроков, тренеров, принимаются с согласия Месси. Правильна ли такая ситуация? Не будет ли тормозить гениальный, но уже немолодой игрок развитие клуба? Не стоит ли "Барселоне" его отпустить и начать жизнь без Месси?

Эрнесто Вальверде был уволен из "Барселоны", так как не справился с раздевалкой команды?

- Это одна из причин, но не главная. При Вальверде "Барселона" победила в чемпионате Испании, выглядела конкурентоспособной в еврокубках. Главная причина в том, что насколько бы гениальным ни был Лионель Месси, он не может тянуть команду один.

Насколько большое влияние Лионеля Месси внутри команды и клуба?

- Максимально возможное для одного отдельно взятого футболиста. Большее влияние у Месси могло бы быть на клуб только при условии, если бы "Барселона" ему принадлежала.

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Не является ли губительным такое влияние для клуба?

- Все зависит, в какой игровой форме находится сам Месси. Это одновременно сила и слабость команды. В определенных моментах это идет на пользу клубу как любая диктатура личности, а бывает наоборот.

Будет ли "Барселона" с Месси успешной, особенно в Лиге чемпионов?

- Сейчас у команды есть проблемы с травмированными игроками атаки Они абсолютно не зависят ни от тренера, ни от Месси. И влияют на шансы команды, которая является одним из претендентов на успех.

Насколько реально приглашение авторитарного тренера в "Барселону", который не будет воспринимать другие авторитеты в команде?

- Вы о Жозе Моуриньо? Он никак не может возглавить "Барселону", поскольку в свое время работал с главным врагом - "Реалом". Тем более, что он сейчас работает в английском "Тоттенхэме". Думаю, что нет настолько авторитарного тренера, который бы смог справиться с Лео Месси.

Не существует настолько авторитарного тренера, который бы смог справиться с Лео Месси

Не пора ли прощаться с самим Месси, как в свое время Гвардиола указал на дверь Рональдиньо, Это'О?

- Не стал бы сравнивать эти ситуации. Рональдино убрали из команды, потому что он уже не рос как футболист, не был лидером команды. Скорее, мешал молодым футболистам развиваться. Месси остается лидером и вожаком "Барселоны" даже в свои 32 года.

Есть ли вероятность, что Месси может покинуть "Барселону" по окончании сезона?

- Сейчас такая вероятность высока, как никогда. У Месси есть опция в контакте, которая позволяет ему уйти бесплатно по завершении сезона. Конечно, такая ситуация не может нравиться "Барселоне". Тем более, что на горизонте есть клубы, которые готовы будут пригласить Месси к себе в случае желания аргентинца сменить команду. Здесь главный вопрос, сможет ли кто-то выполнить требования Лионеля по зарплате? "Манчестер Сити" и Париж находятся под наблюдением финансового фэйр-плей. В них могут быть связаны руки, если речь будет идти о большой личной зарплату Месси - 57 миллионов евро в год.

Адаптироваться к АПЛ Месси будет сложно?

Бесспорно, что это может стать проблемой. Игроку может потребоваться определенное время, тем более, что он уже возрастной футболист. Но "Манчестер Сити" Гвардиолы близок к стилю "Барселоны".

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