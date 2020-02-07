"Вероятность ухода Месси из "Барселоны" высока, как никогда" - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Просмотров: 414
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 189
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 1485
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 1809
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1026
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 2313
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4186
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 522
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1008
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 8127
Фото
Все фото
7
15
9
11
11
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Видео
Все видео
"Барселона" и "Реал" опозорились в Кубке Испании
"Барселона" и "Реал" опозорились в Кубке Испании
Льюис освободил титул для Кличко
Льюис освободил титул для Кличко
Сборная Украины по хоккею разгромно уступила Казахстану в квалификации к Олимпиаде
Сборная Украины по хоккею разгромно уступила Казахстану в квалификации к Олимпиаде
Динамовец Де Пена забил красивый гол на сборах
Динамовец Де Пена забил красивый гол на сборах
Во время боя Мухаммед Али спрашивал соперника: "Как меня зовут?"
Во время боя Мухаммед Али спрашивал соперника: "Как меня зовут?"
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Просмотров: 135
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1179
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 891
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 486
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3429
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 февраля 2020
1 Просмотров: 594
Що ж ви, хлопці
Ось минуло дев'ять днів, як поховали брата. Він, було, казав: — Я, на зло копачам, умру зимою. — А чого ж так? — Бо ...
пятница, 07 февраля 2020 14:54

"Вероятность ухода Месси из "Барселоны" высока, как никогда" - эксперт

  Комментировать
&quot;Вероятность ухода Месси из &quot;Барселоны&quot; высока, как никогда&quot; - эксперт
Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: рейтер

Аргентинском футболисту Лионелю Месси 24 июня исполнится 33 года. Он играет за "Барселону" с 2003-го. Сейчас - капитан команды, с которой 4 раза выигрывал Кубок Лиги чемпионов, ее самый ценный игрок, который получает 40 млн евро в год.

Все ключевые решения руководства "Барселоны" - приглашение новых игроков, тренеров, принимаются с согласия Месси. Правильна ли такая ситуация? Не будет ли тормозить гениальный, но уже немолодой игрок развитие клуба? Не стоит ли "Барселоне" его отпустить и начать жизнь без Месси?

Эрнесто Вальверде был уволен из "Барселоны", так как не справился с раздевалкой команды?

- Это одна из причин, но не главная. При Вальверде "Барселона" победила в чемпионате Испании, выглядела конкурентоспособной в еврокубках. Главная причина в том, что насколько бы гениальным ни был Лионель Месси, он не может тянуть команду один.

Насколько большое влияние Лионеля Месси внутри команды и клуба?

- Максимально возможное для одного отдельно взятого футболиста. Большее влияние у Месси могло бы быть на клуб только при условии, если бы "Барселона" ему принадлежала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси публично поссорился со спортивным директором " Барселоны"

Не является ли губительным такое влияние для клуба?

- Все зависит, в какой игровой форме находится сам Месси. Это одновременно сила и слабость команды. В определенных моментах это идет на пользу клубу как любая диктатура личности, а бывает наоборот.

Будет ли "Барселона" с Месси успешной, особенно в Лиге чемпионов?

- Сейчас у команды есть проблемы с травмированными игроками атаки Они абсолютно не зависят ни от тренера, ни от Месси. И влияют на шансы команды, которая является одним из претендентов на успех.

Насколько реально приглашение авторитарного тренера в "Барселону", который не будет воспринимать другие авторитеты в команде?

- Вы о Жозе Моуриньо? Он никак не может возглавить "Барселону", поскольку в свое время работал с главным врагом - "Реалом". Тем более, что он сейчас работает в английском "Тоттенхэме". Думаю, что нет настолько авторитарного тренера, который бы смог справиться с Лео Месси.

Не существует настолько авторитарного тренера, который бы смог справиться с Лео Месси

Не пора ли прощаться с самим Месси, как в свое время Гвардиола указал на дверь Рональдиньо, Это'О?

- Не стал бы сравнивать эти ситуации. Рональдино убрали из команды, потому что он уже не рос как футболист, не был лидером команды. Скорее, мешал молодым футболистам развиваться. Месси остается лидером и вожаком "Барселоны" даже в свои 32 года.

Есть ли вероятность, что Месси может покинуть "Барселону" по окончании сезона?

- Сейчас такая вероятность высока, как никогда. У Месси есть опция в контакте, которая позволяет ему уйти бесплатно по завершении сезона. Конечно, такая ситуация не может нравиться "Барселоне". Тем более, что на горизонте есть клубы, которые готовы будут пригласить Месси к себе в случае желания аргентинца сменить команду. Здесь главный вопрос, сможет ли кто-то выполнить требования Лионеля по зарплате? "Манчестер Сити" и Париж находятся под наблюдением финансового фэйр-плей. В них могут быть связаны руки, если речь будет идти о большой личной зарплату Месси - 57 миллионов евро в год.

Адаптироваться к АПЛ Месси будет сложно?

Бесспорно, что это может стать проблемой. Игроку может потребоваться определенное время, тем более, что он уже возрастной футболист. Но "Манчестер Сити" Гвардиолы близок к стилю "Барселоны".

Мнения других экспертов о ситуации с Месси читайте в журнале "Країна" от 13 февраля.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Вероятность ухода Месси из "Барселоны" высока, как никогда" - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Льюис освободил титул для Кличко

Самое читаемое
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 1 Просмотров: 45325
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности Просмотров: 20241
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 18208
Драку нардепов показали в слайдшоу
Драку нардепов показали в слайдшоу
10
 1 Просмотров: 11781
Усик обозвал ветерана АТО ослом
Усик обозвал ветерана АТО ослом 3 Просмотров: 9451
Спорт
"Я уничтожу тебя на глазах у твоих же фанатов" - Пулев о бое против Джошуа
"Я уничтожу тебя на глазах у твоих же фанатов" - Пулев о бое против Джошуа Просмотров: 81
Цыганков не сыграет за "Динамо" до завершения сборов - СМИ
Цыганков не сыграет за "Динамо" до завершения сборов - СМИ Просмотров: 54
Сборная Украины по хоккею проиграла Польше и упустила шанс поехать на Олимпиаду-2022
Сборная Украины по хоккею проиграла Польше и упустила шанс поехать на Олимпиаду-2022 Просмотров: 54
Сборная Украины официально определилась еще с тремя спарринг-партнерами перед Евро-2020
Сборная Украины официально определилась еще с тремя спарринг-партнерами перед Евро-2020 Просмотров: 351
Украинские спортсмены должны выступать в России - Бородянский
Украинские спортсмены должны выступать в России - Бородянский Просмотров: 423
Больше всего комментируют
6
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
5
На 1+1 взялись выгораживать русский язык
4
Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"
3
Усик обозвал ветерана АТО ослом
3
Заработало мобильное приложение "Дія". Зеленский обещает еще один прорыв
Голосов: 1160
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua