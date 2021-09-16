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четверг, 16 сентября 2021 08:42

"Вернидубу - памятник": реакция соцсетей на сенсационное поражение "Шахтера" от "Шерифа"

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&quot;Вернидубу - памятник&quot;: реакция соцсетей на сенсационное поражение &quot;Шахтера&quot; от &quot;Шерифа&quot;
Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

В матче первого тура Лиги чемпионов "Шахтер" в гостях уступил "Шерифу" - 0:2.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на неудачный старт команды Роберто Де Дзерби в Лиге чемпионов.

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло не подбирал слов после поражения в Тирасполе.

"Де Дзерби то говорил о яйцах после фарта с"Монако". Я думал что у них их два - оказалось три. Бездарная игра и результат. Мои соболезнования болельщикам" Шахты ".... Держитесь, это еще не конец."

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков указывает на слабую оборону дончан.

"Ну и никаких оправданий. Вернидуб - памятник, правда где? Обидно ведь ... Начисто убрали, без особых проблем и многочисленных вопросов. С такой обороной" Шахтеру "уже не знаю где играть, но точно не в ЛЧ. И скажите , что я чрезмерно грубый и сознательно предвзятый, а на самом деле все идет по плану ".

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Заместитель главного редактора "Трибуны" Александр Сажко считает, что в "Шахтере" нет ни одного сильного защитника.

"Устал повторять, что пара Матвиенко - Марлон неконкурентноспособна. Даже на уровне" Шерифу. Ее будут разрывать все. Это нонсенс, когда нет ни одного защитника, умеющего защищаться.

Опорная зона - ужас. Дело не в отсутствии костолома, который будет разрушать. Нет как раз разумного в защитном плане игрока, который умеет читать игру, страховать, перекрывать линии для передач. И одновременно лучше поможет атаке, чем Степаненко ".

Журналист "Футбольного клуба" Игорь Линник намекает на отставку Де Дзерби.

"Все выглядело настолько бесперспективно для Де Дзерби, что если бы он не был без году неделя в донецкой команде, ему следовало бы подумать о целесообразности дальнейшего пребывания в ней".

В "Шахтер" нет ни одного качественного центрального защитника

Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий вспоминает, что "Динамо" тоже проигрывало в Молдове.

"Ну да" Динамо "когда-то здесь попадало 0:2. "Шахтер" чем лучше?"

Журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас написал, что уровень чемпионата не всегда помогает в Лиге чемпионов.

"Матч в Тирасполе перевернул мои представления о футболе. Теперь заявления любого тренера о слабом и не конкурентный чемпионат воспринимать как чистой вида отмазку. Команда из Молдовы победила на групповой стадии ЛЧ соперника, состав которого в 10 раз дороже. О чем можно говорить" .

28 сентября "Шахтер" сыграет во втором туре Лиги чемпионов против "Интера". Игра состоится на НСК "Олимпийский". Начало матча в 19:45.
В другом матче группы "Реал" в гостях победил "Интер" - 1:0.

"Шериф" возглавляет турнирную таблицу опережая "Реал" по дополнительным показателям. "Шахтер" занимает последнее место в группе.

Автор: Сергей Тищенко
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