"Забили два гола, а могли еще" - Вернидуб о победе над "Шахтером"

Юрий Вернидуб 9 лет возглавлял "Зарю". Фото "ФК "Шериф"

Наставник "Шерифа" 55-летний Юрий Вернидуб прокомментировал победу в матче первого тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

По словам украинского тренера, его команда победила "Шахтер" закономерно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Привет от Вернидуба: почему "Шахтер" проиграл "Шерифу"

"Если бы я, главный тренер, не верил в победу, то зачем работать. Мы мало говорим о том, что мы технические или быстрые, но мы выходим и работаем. Мы знали, что у "Шахтера" будет сумасшедший контроль мяча. Заслуженно выиграли на контратаках, поймали свою игру. Забили два гола, а могли еще три-четыре гола оформить. Я благодарен ребятам.

Мечты? Теперь хочется на уровне сыграть с "Реалом", с "Интером". С этими грандами. Недооценка со стороны "Шахтера"? По словам Де Дзерби я не увидел недооценки. Игроки говорили, что, мол, они более техничные и быстрые, но я этого не увидел.

Мы аутсайдеры группы. Пусть и дальше считают нас аутсайдером. Наша задача - выходить и играть. Уже сказка, мы вышли в группу. Будем делать все, чтобы ее продолжить ", - цитирует Вернидуба Sport.ua.

Матч "Шериф" - "Шахтер" завершился победой чемпиона Молдовы 2:0. Команда Юрия Вернидуба возглавляет группу, а "горняки" занимают последнее место.

В следующем туре "Шахтер" будет принимать "Интер", а "Реал" сыграет против "Шерифа".